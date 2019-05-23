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В Пензе займутся сквером «Дружбы»

23 мая в 19:45 236 просмотров

В Пензе обсудили судьбу городских скверов. Вопрос намерены вынести на сессию Гордумы.

Проблему подняли на заседании фракции «Единой России». Мэр Виктор Кувайцев сообщил, что готовится документация на благоустройство пяти общественных территорий. Требуются проекты и экспертиза.

Речь идет о скверах в районе ДС «Воейков», Фонтанной площади, улицы Славы, улицы Пушкина, «Копилки пословиц».

«Еще шесть объектов ждут своей очереди, в том числе — сквер «Дружбы». Предстоит подготовить проект, чтобы включить его в число общественных территорий для благоустройства на следующий год», — уточнил мэр.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предлагается добавить в список для благоустройства сквер в районе завода «Биосинтез».


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