В Пензе займутся сквером «Дружбы»

Проблему подняли на заседании фракции «Единой России». Мэр Виктор Кувайцев сообщил, что готовится документация на благоустройство пяти общественных территорий. Требуются проекты и экспертиза.
Речь идет о скверах в районе ДС «Воейков», Фонтанной площади, улицы Славы, улицы Пушкина, «Копилки пословиц».
«Еще шесть объектов ждут своей очереди, в том числе — сквер «Дружбы». Предстоит подготовить проект, чтобы включить его в число общественных территорий для благоустройства на следующий год», — уточнил мэр.
Как сообщает пресс-служба мэрии, предлагается добавить в список для благоустройства сквер в районе завода «Биосинтез».