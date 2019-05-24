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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности

24 мая в 09:08 88 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с поздравлением с Днем славянской письменности и культуры.

«Этот замечательный праздник широко отмечается в нашей стране, является значимым событием общественной жизни. Благодаря подвижническим трудам Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия славянские народы соприкоснулись с азами письменности, познали мудрость книг.

Сохранение самобытной славянской культуры, неразрывной связи времен и поколений, приумножение добрых семейных традиций, воспитание достойного подрастающего поколения — успешное решение этих масштабных задач немыслимо без обращения к нашим историческим и духовно-нравственным истокам», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и родного края.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/158002/

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