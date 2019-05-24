«Термодом» советует выбрать квартиру в «Радужных дворах» до роста цен

В Городе Спутнике Пензенского района активно ведутся продажи квартир в двух домах нового семейного квартала «Радужные дворы».

Если вы хотите жить в тихом, уютном дворе, где нет машин, зато есть детские площадки для ребят разных возрастов, спортивная зона, беседки и клумбы, — следует обратить внимание на строения № 72 (5-я секция) и 73.

Эти дома образуют первый закрытый двор с уникальным благоустройством. Из каждого подъезда два выхода — во двор и на улицу, вход — с уровня земли, а парковки расположены с внешней стороны домов.

Для комфорта жильцов создана централизованная система кондиционирования, будут установлены решетки для монтажа кондиционеров.

Лучшее время для покупки квартиры в «Радужных дворах» — сейчас. Стоимость квартир растет вместе с готовностью домов, и очередное изменение цен произойдет уже через полторы недели — 1 июня.

Сейчас студию можно купить по цене* от 877 тыс. руб., 1-комнатную квартиру — от 1 млн 276 тыс., 2-комнатную — от 1 млн 948 тыс., 3-комнатную — 2 млн 885 тыс.

Застройщик строения № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации — на termodom-citystroy.ru), строения № 72 (в продаже 5-я секция) — ООО ПКФ «Термодом» (termodom-pnz.ru). Застройщики входят в состав строительного холдинга «Термодом».

*Цены указаны при условии единовременной 100%-й оплаты стоимости жилья.