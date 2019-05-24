Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут воспользоваться «Гидом по квитанциям»

Раздел разработали для помощи клиентам и сокращения количества вопросов по расчетам в платежных документах за электричество.
В рубрике пользователи могут узнать, как расшифровываются информационные блоки, из которых состоит счет, а также фигурирующие в нем условные обозначения. Для наибольшей наглядности в разделе приведены примеры расчета стоимости электроэнергии с формулами, по которым они проводятся. Поможет клиентам в использовании всех возможностей квитанции и подробно описанный пример самостоятельного расчета стоимости электроэнергии на текущую дату.
Ознакомиться с интерактивной инструкцией можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в пункте меню «Услуги/Гид по квитанции».
Кроме того, перейти в этот раздел пользователи могут следующими путями:
— из верхнего меню сайта;
— со страницы «Часто задаваемые вопросы»;
— из раздела «Тарифы и нормативы»;
— из раздела «Напишите нам»;
— из подсказки на главной странице «Где узнать номер лицевого счета?».
Клиентов, у которых после изучения интерактивной инструкции все же остались вопросы, всегда могут воспользоваться формой обратной связи.