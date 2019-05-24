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«МегаФон» стал лидером по числу базовых станций LTE

24 мая в 15:20 198 просмотров
, «МегаФон» имеет более 93 тысяч базовых станций LTE. Это на 25 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента среди операторов так называемой «большой четверки».

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По данным на 1 мая, «МегаФон» имеет более 93 тысяч базовых станций LTE. Это на 25 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента среди операторов так называемой «большой четверки».

По данным Роскомнадзора, у «МегаФона» — 93 424 базовых станций LTE, у МТС — 68 065, у «Теле2» — 60 787, у «Билайна» — 50 402. В целом, «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций такого стандарта, отмечается в сообщении ведомства.

По информации регулятора, за первые 4 месяца 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов «большой четверки» возросло на 11%, составив на 1 мая 272 678.

Самый большой рост количества станций зафиксирован в Центральном (+9%, 85 902 РЭС на начало мая) и Приволжском (+15%, 48 222 РЭС) федеральных округах.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой компании

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