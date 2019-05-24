В «ЕР» просят увеличить финансирование программы развития сельских территорий

Участники форума сельских депутатов «Единой России» считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств — из федерального бюджета, 1% - из региональных бюджетов.

«Сегодня такая пропорция применяется при финансировании национальных проектов. Такой подход позволит всем регионам иметь равные возможности для участия в программе развития сельских территорий и даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства», — сказала депутат Земского собрания Бессоновского сельского поселения Белгородской области Яна Деева.

По ее мнению, в существующем проекте госпрограммы принцип финансирования предусмотрен в соотношении 95 к 5, что существенно усложняет для ряда регионов возможность участия в госпрограмме.