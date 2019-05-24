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Tele2 предлагает премиальный тариф с безлимитным интернетом за границей

24 мая в 16:10 202 просмотра
«Премиум», который включает в себя индивидуальное обслуживание, бесплатный безлимитный интернет за границей и еще больший объем трафика и пакет минут на номера России.

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Tele2 обновила линейку тарифов и предлагает пензенским абонентам тарифный план «Премиум», который включает в себя индивидуальное обслуживание, бесплатный безлимитный интернет за границей и еще больший объем трафика и пакет минут на номера России.

Тариф «Премиум» отличает выгодная комбинация услуг для клиентов, которые активно пользуются мобильным интернетом и совершают большое количество звонков, а также часто путешествуют за рубеж. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый «тяжелый» тариф линейки «Мой Tele2» — «Мой онлайн+".

Пензенским пользователям нового тарифа доступно 40 Гб интернет-трафика, а также в пакет входит две тысячи минут на любые номера России, 500 SMS и честные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране. Абонентская плата составляет 1100 рублей в месяц. Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность всегда оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе. Кроме того, в пакет услуг входит бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и «Звук».

В зарубежных поездках абоненты могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в тариф уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей». Отдельно абонентская плата и стоимость услуги при использовании интернета за границей не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволяет клиентам Tele2 свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Помимо прочего, Tele2 предоставляет пользователям тарифа «Премиум» обслуживание по выделенной линии, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Операторы контактного центра принимают звонки по специальному номеру 711.

«Tele2 формирует выгодные и простые предложения, анализируя потребности и предпочтения пользователей услуг из разных сегментов. Мы расширили нашу продуктовую линейку и предложили абонентам обновленный тарифный план «Премиум», который учитывает запросы наиболее активных абонентов с высоким профилем потребления услуг мобильной связи как в России, так и за ее пределами. Помимо внушительных объемов базовых услуг и индивидуального обслуживания, в рамках тарифа Tele2 предлагает клиентам воспользоваться важным для путешественников преимуществом в виде возможности использования безлимитного мобильного интернета в зарубежных поездках без дополнительных расходов», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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