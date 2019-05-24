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В Пензе по факту смерти судьи проводится доследственная проверка

24 мая в 16:28 404 просмотра
прокомментировала информацию о трагедии во время областного семинара судей в Пензе.

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Официальный представитель регионального управления СКР Татьяна Махницкая прокомментировала информацию о трагедии во время областного семинара судей в Пензе.

На мероприятии скончался судья Мокшанского районного суда. По данному факту, отметила Татьяна Махницкая, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На сайте Мокшанского районного суда в настоящее время размещен некролог о том, что 24 мая на 47 году жизни скоропостижно скончался судья Вадим Юрьевич Наумов.

«Он был профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, заслужил авторитет и уважение своих коллег. В памяти многих людей он остался человеком светлым, доброй души, умеющим создать вокруг себя особую атмосферу», — говорится в источнике.

Вадим Юрьевич родился 21 августа 1972 года в городе Аткарске Саратовской области. Работу в судебной системе начал в 2003 году в областном суде. До 2009 года занимал должность специалиста 1 категории, а затем — главного специалиста в отделе анализа и обобщения судебной практики.

Указом президента Российской Федерации от 30 мая 2009 года назначен судьей Мокшанского районного суда на трехлетний срок, а затем в 2012 году — без ограничения срока полномочий.

Фотография: скриншот http://usd.pnz.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=967

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