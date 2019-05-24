Анна Семенович порассуждала о доброте в платье с максимальным декольте

«Дорогие мои, мне очень приятно, что вы активно комментировали пост про качества человека. Я вас внимательно читала и много думала, какое человеческое качество важно для меня. Безусловно, в человеке должно быть много разных качеств, но для меня самое важное — это доброта! Добрый человек не будет делать зла другому. Доброта не позволит человеку завидовать или вредить людям. Доброта — это качество сильного духом человека. Слабые люди, чаще всего, злые и мстительные. Они скрывают свою слабость за осуждениями и обсуждениями других людей. Люди такого рода совсем не зрелые, а очень ленивые, потому-то доброта — это работа над собой. Я за доброту! А вы согласны со мной?» — написала звезда в своем профиле соцсети Instagram, прикрепив фотографию, на которой она позирует в облегающем красном платье с огромным декольте.

Пользователи в комментариях поправили Анну, добавив, что, помимо доброты, важны честность и любовь. Остальные фоловеры просто насладились красивой фотографией певицы, отметив, что она выглядит превосходно.