Курс евро вырос до 73 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25 мая.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,4913 руб. до 64,6106 руб., а курс евро — с 71,8369 руб. до 72,3186 руб.

Золото будет стоить 2 662,03 рублей за грамм, серебро — 30,22, платина — 1 674,29, палладий — 2 771,09 руб./гр.