Едины или нет? Дольщики «Пензастроя» 24 мая принимали решение о создании ЖСК

Кворум для проведения собрания, согласно регистрации, имелся. Новый арбитражный управляющий Владимир Виноградов вначале дал слово врио начальника областной Госжилстройтехинспекции Александру Киндаеву.

«Законодательным Собранием, правительством, губернатором сделано все, чтобы вы получили свои квартиры. И сейчас надо принять организационные решения, чтобы продолжить работы на объектах», — сказал он.

«Мы подошли к решению, которое определит судьбу ваших квартир. Много было сделано за это время вами и активистами, чтобы мы сегодня могли прийти к заключению о возможности создания ЖСК. Для этого была необходима справедливая оценка ваших объектов. Архиважное соглашение подписано между губернатором и дольщиками. Повторяться не буду, готов ответить на вопросы в процессе голосования», — добавил Владимир Виноградов.

Он пояснил, что те, кто голосует против, автоматически уйдут в единый денежный реестр.

«Если сегодня мы не наберем нужного процента за создание ЖСК, мы все уйдем в этот реестр, и дома уйдут с молотка», — пояснил арбитражный управляющий.

В итоге за создание ЖСК проголосовало 99%, против — один бюллетень, воздержались двое. Десять бюллетеней испорчено. Дольщики встретили решение аплодисментами.

«Разрешите поздравить вас, друзья! Я убежден в правильности принятого решения», — заявил Виноградов.

Он отметил, что те, кто бюллетени испортил, еще имеют возможность вступить в ЖСК, надо будет решать вопрос с комитетом кредиторов. Кто проголосовал против, уходит в денежный реестр.

Далее дольщикам предстояло принять еще ряд решений. В частности, голосованием они определили устав ЖСК, согласовали состав правления. Дольщики проголосовали за то, чтобы в него вошли Михаил Крапп (председатель комитета кредиторов), Ильяс Булатов, Дмитрий Цветков, Дмитрий Татаринов, Любовь Уварова, Павел Корчагин, Дмитрий Дементьев.

Однако решение о том, кто будет возглавлять ЖСК, было предложено отложить. Планируется, что председателя назначит правление кооператива.

В ревизионную комиссию ЖСК «Единый» избрали Юлию Матяш, Асию Сибукову, Любовь Двойникову, Татьяну Каграманову, Лидию Жмыхову.

Напомним, создание ЖСК является ключевым моментом для решения проблемы обманутых дольщиков. Именно с этим юридическим лицом компании, которые достраивают дома, будут заключать договоры. Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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