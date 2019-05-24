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«ЕР» проконтролирует решение вопросов пензенской скорой помощи

24 мая в 18:57 94 просмотра
«Единой России» со дня ее создания и по сегодняшний день является здоровье нации. Члены партии проконтролируют решение вопросов пензенской скорой помощи.

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Приоритетом «Единой России» со дня ее создания и по сегодняшний день является здоровье нации. Члены партии проконтролируют решение вопросов пензенской скорой помощи.

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» члены рабочей группы совместно со специалистами и представителями областного профсоюза медицинских работников мониторят соблюдение как обеспечения стандартов оказания медицинской помощи населению, так и соблюдение трудовых прав работников станции скорой медицинской помощи и условий их труда.

Очевидно, что в учреждении есть целый ряд проблем, требующих решения. Это нехватка кадров, невысокая заработная плата, необходимость приобретения дополнительных единиц спецтранспорта и другие. Все они — на контроле у «Единой России». Продолжается конструктивная работа по решению актуальных вопросов, многие из которых возможно решить на федеральном уровне, в частности, вопрос о сохранении стажа.

Понимая, насколько социально значимы проблемы пензенской станции скорой помощи, пензенские единороссы окажут содействие в их решении на всех уровнях компретентности.


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