В Пензенской области клещи укусили 208 детей

Как сообщили в пресс-службе управления, все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. Пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них медики приняли стандартные меры профилактики.

Среди тех, кого укусили клещи, было 208 детей до 14 лет.

По данным на 23 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 518 снятых клещей. Возбудителей инфекции нашли в 65 из них.