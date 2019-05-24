Сосновоборский депутат заплатит за убийство косуль

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2018 года депутат из охотничьего карабина убил двух косуль. Туши он погрузил в свой УАЗ, однако при перевозке его задержали сотрудники ГИБДД.

Мужчина признал свою вину, пояснив, что руководствовался охотничьим азартом. Отмечается, что своими действиями он причинил лесному фонду ущерб — 240 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что депутат полностью возместил ущерб. Ему назначили штраф — 200 тысяч рублей и лишили права заниматься охотой на один год. Решение не вступило в законную силу.