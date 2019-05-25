Избрана мера пресечения обвиняемому по делу об изнасиловании в Пензе

Жителя Пензы, которого обвиняют в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера , посадили под домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 30 апреля мужчиной 1960 года рождения.

После того, как следователь направил обвинение в Первомайский районный суд, мужчину заключили под стражу. 24 мая суд не удовлетворил это ходатайство, назначив ему два месяца домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в пензенских СМИ и соцсетях обсуждалась информация о неприятном личном инциденте экс-министра здравоохранения Владимира Стрючкова. Однако связывать обозначенное выше дело с этой информацией нельзя, потому что СКР не раскрывает данные о личности подозреваемого.