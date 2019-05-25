Строительный кэшбэк или как, купив квартиру, вернуть часть ее стоимости?
В Пензе 10 и 13 июня жители ряда улиц останутся без газа
«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Пензенцы боятся покосившегося автосервиса с газовой трубой, замотанной скотчем
Наши новости
Сосновоборский депутат заплатит за убийство косуль
Появились подробности поджога мужчины депутатом в Белинском районе
Пензенский Отелло. Мужчина убил возлюбленную из-за ревности — МВД
Белинского депутата обвиняют в поджоге мужчины
Что говорит СКР о задержании Владимира Стрючкова
Пензенец избил отца до смерти за тлеющее кресло
Пензенский педофил убил бывшего сокамерника
Пензенец получил срок за убийство косули
Лжеэкстрасенсы запугали кузнечанку порчей и выманили больше миллиона
Кузнечанин прикарманил деньги от продажи чужого телефона

Избрана мера пресечения обвиняемому по делу об изнасиловании в Пензе

24 мая в 19:49 1222 просмотра
, которого обвиняют в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера, посадили под домашний арест.

" data-title="Избрана мера пресечения обвиняемому по делу об изнасиловании в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

Жителя Пензы, которого обвиняют в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера, посадили под домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 30 апреля мужчиной 1960 года рождения.

После того, как следователь направил обвинение в Первомайский районный суд, мужчину заключили под стражу. 24 мая суд не удовлетворил это ходатайство, назначив ему два месяца домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в пензенских СМИ и соцсетях обсуждалась информация о неприятном личном инциденте экс-министра здравоохранения Владимира Стрючкова. Однако связывать обозначенное выше дело с этой информацией нельзя, потому что СКР не раскрывает данные о личности подозреваемого.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...