Избрана мера пресечения обвиняемому по делу об изнасиловании в Пензе

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 30 апреля мужчиной 1960 года рождения.
После того, как следователь направил обвинение в Первомайский районный суд, мужчину заключили под стражу. 24 мая суд не удовлетворил это ходатайство, назначив ему два месяца домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее в пензенских СМИ и соцсетях обсуждалась информация о неприятном личном инциденте экс-министра здравоохранения Владимира Стрючкова. Однако связывать обозначенное выше дело с этой информацией нельзя, потому что СКР не раскрывает данные о личности подозреваемого.