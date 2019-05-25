«Сохранился». Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео

Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что события разворачивались утром 25 мая. Судя по кадрам, иномарка пересекла двойную сплошную линию разметки и ехала по встречной полосе.
Пользователи в комментариях пошутили, что водитель иномарки бессмертный, раз совершает такие маневры.
«Сохранился перед выездом, видимо. С такой скоростью лететь по встречке, еще и в таком опасном месте», — написал Дмитрий
«Весеннее обострение», — пошутил Сергей.
По правилам дорожного движения, за движение по встречной полосе водителю может грозить штраф — 5000 рублей или лишение прав.