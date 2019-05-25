Строительный кэшбэк или как, купив квартиру, вернуть часть ее стоимости?
В Пензе 10 и 13 июня жители ряда улиц останутся без газа
«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Пензенцы боятся покосившегося автосервиса с газовой трубой, замотанной скотчем
Наши новости
Пензенцев предупредили о пробке возле памятника Победы из-за ДТП
Анна Семенович порассуждала о доброте в платье с максимальным декольте
В Терновке грузовик сбил мотоциклиста — соцсети
Пензенцы шокированы столбом дыма возле ПГУ
Пензячке в куске торта попался мерзкий «бонус»
Машина разнесла забор стоянки на ул. Коммунистической
Семенович спросила про человеческие качества в наряде с огромным декольте
Пензенские школьники поделились в Сети фото и видео с Последнего звонка
Поорудовали вандалы? Пензенец шокирован состоянием своего авто
В Арбеково водителя достали из машины и избили — соцсети

«Сохранился». Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео

25 мая в 09:59 132 просмотра

Пензенский водитель совершил опасный маневр на Окружной. Его действия попали на видео.

Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что события разворачивались утром 25 мая. Судя по кадрам, иномарка пересекла двойную сплошную линию разметки и ехала по встречной полосе.

Пользователи в комментариях пошутили, что водитель иномарки бессмертный, раз совершает такие маневры.

«Сохранился перед выездом, видимо. С такой скоростью лететь по встречке, еще и в таком опасном месте», — написал Дмитрий

«Весеннее обострение», — пошутил Сергей.

По правилам дорожного движения, за движение по встречной полосе водителю может грозить штраф — 5000 рублей или лишение прав.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...