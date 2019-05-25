Никольчанка сядет за долги перед дочерью

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, женщина должна была платить алименты своей несовершеннолетней дочери, но она не делала этого. Долг превысил 700 тысяч рублей.

Отмечается, что женщине ранее назначали семь месяцев исправительных работ, которые были заменены на два месяца и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении, но никольчанка продолжила уклоняться от алиментов.

В марте в отношении должницы возбудили еще одно уголовное дело, в результате ей назначили четыре месяца лишения свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда.