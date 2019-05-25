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Виктор Кувайцев проверил озеленение города

25 мая в 12:30 184 просмотра
«Зеленое хозяйство города Пензы».

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Мэр Виктор Кувайцев 25 мая оценил результат работы МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Так, на улице Кирова между проезжей частью и тротуаром накануне расстелили рулонный газон.

«Посчитайте, сколько необходимо средств для укладки этого покрытия на приствольные круги деревьев в центральной части города по улицам Володарского, Максима Горького и далее по улице Кирова. Нужно постараться провести эту работу до 12 июня, чтобы Пенза встретила День России и День города озелененой и ухоженной», — поручил мэр.

В ходе объезда Виктор Кувайцев также обратил внимание на состояние земельного участка на улице Московской, который находится за драматическим театром и примыкает к главной пешеходной улице города. Собственники обязались привести в порядок территорию в ближайшее время — убрать строительный мусор и постелить газон, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в городе косят траву, оформляют клумбы по улице Захарова, в сквере Славы и Дзержинского. На склоне вдоль автодороги по улице 8-го Марта работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» создают цветочную композициею, посвященную 80-летию области.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_rabot_po_blagoustroystvu_i_ozeleneniyu_goroda/

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