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Пензенцев предупредили о гигантской пробке на трассе

25 мая в 12:53 402 просмотра

Пензенские автолюбители сообщили в Сети о пробке на трассе М-5 «Урал».

Пользователь опубликовал фотографию большого скопления машин в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что сделал снимок примерно в 10 часов утра 25 мая. Автор поста добавил, что автомобили застряли в пробке на дороге в сторону Чемодановки.

Пензенцы в комментариях добавили, что машины движутся, но очень медленно, затор сохраняется и в 12.40.

Напомним, ранее в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» пояснили, что пробки образуются из-за того, что специалисты ремонтируют участок трассы на 650 километре в селе Чемодановка. В этом месте в настоящее время организовано реверсивное движение.

Всего дорожники отремонтируют 12 км трассы — с 645 по 657 километры. Скорость движения машин в местах работ ограничена до 40 км/ч.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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