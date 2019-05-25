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Мини-бассейн? Пензенцы шокированы странной композицией из бордюра

25 мая в 13:37 228 просмотров
, которая расположена возле ПГУ.

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Жители Пензы в Сети обсуждают странную композицию из бордюра, которая расположена возле ПГУ.

Пензенец опубликовал фото в группе соцсети «ВКонтакте». И пользователи принялись активно комментировать снимок, размышляя о том, зачем нужна такая композиция.

«Мини-бассейн?» — спросил автор поста.

«Ванна для слез студентов, которые не сдали сессию», — написала Марина.

«Песочница», — предположила Валерия.

«Запрудят, запустят туда карасиков, и студенты будут ловить себе на перекус рыбку», — пошутили от группы «Радио Экспресс Пенза».

Кто-то предположил, что в этом месте будет клумба, которую отгородили бордюрным камнем. Что это на самом деле — неизвестно.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sluhi_pgu

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