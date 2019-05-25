Мини-бассейн? Пензенцы шокированы странной композицией из бордюра

Пензенец опубликовал фото в группе соцсети «ВКонтакте». И пользователи принялись активно комментировать снимок, размышляя о том, зачем нужна такая композиция.
«Мини-бассейн?» — спросил автор поста.
«Ванна для слез студентов, которые не сдали сессию», — написала Марина.
«Песочница», — предположила Валерия.
«Запрудят, запустят туда карасиков, и студенты будут ловить себе на перекус рыбку», — пошутили от группы «Радио Экспресс Пенза».
Кто-то предположил, что в этом месте будет клумба, которую отгородили бордюрным камнем. Что это на самом деле — неизвестно.