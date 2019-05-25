В России намерены отменить возрастную маркировку на книги

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская совместно с группой коллег внесла на рассмотрение палаты пакет законопроектов, снимающих большую часть (кроме 18+) возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается не распространять действие федерального закона «О защите детей от информации», регулирующего существующие возрастные ограничения, на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на «предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

При этом сохраняется запрет на оборот продукции категории 18+.

Инициатива исключает запрет или ограничение доступа «к культурным ценностям и культурным благам, создаваемым и предоставляемым учреждениями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

Законопроект также предлагает вывести из-под ограничений к распространению среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Также проект закона разрешает не маркировать значком возрастной категории советские фильмы, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.