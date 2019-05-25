Строительный кэшбэк или как, купив квартиру, вернуть часть ее стоимости?
В Пензе 10 и 13 июня жители ряда улиц останутся без газа
«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Пензенцы боятся покосившегося автосервиса с газовой трубой, замотанной скотчем
Наши новости
Есть и не толстеть. Диетологи назвали безопасную дозу сахара в день
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Поступить в вузы без экзаменов смогут более 2000 участников олимпиад
Нейросеть научила портрет Достоевского говорить
На имущество Егора Крида могут наложить арест — соцсети
В российских школах может появиться новая должность
В Госдуме примут закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Названы три причины развития хронической болезни почек
РАН выбрала школы, где будут готовить будущих академиков
В России больше сайтов стало торговать поддельными документами

В России намерены отменить возрастную маркировку на книги

25 мая в 15:59 92 просмотра
, снимающих большую часть (кроме 18+) возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа, сообщает ТАСС.

" data-title="В России намерены отменить возрастную маркировку на книги — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская совместно с группой коллег внесла на рассмотрение палаты пакет законопроектов, снимающих большую часть (кроме 18+) возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается не распространять действие федерального закона «О защите детей от информации», регулирующего существующие возрастные ограничения, на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на «предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

При этом сохраняется запрет на оборот продукции категории 18+.

Инициатива исключает запрет или ограничение доступа «к культурным ценностям и культурным благам, создаваемым и предоставляемым учреждениями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

Законопроект также предлагает вывести из-под ограничений к распространению среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Также проект закона разрешает не маркировать значком возрастной категории советские фильмы, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...