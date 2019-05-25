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Кувайцев оценил подготовку зоны отдыха «Красный куст» к летнему сезону

25 мая в 16:22 274 просмотра
«Красный куст» на улице Антонова.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 25 мая осмотрел зону отдыха «Красный куст» на улице Антонова.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на участке вырубили кустарники, установили беседки и урны, в еженедельном режиме на территории убирают мусор. В настоящее время здесь очищают дно, планируют установить детские игровые элементы и обустроить песочницы.

«Будет ли эта территория являться пляжем, где горожане смогут не только отдыхать, но и купаться, покажет результат анализа воды в водоеме», — уточнил Виктор Кувайцев.

Отмечается, что итоги экспертизы будут готовы в ближайшее время.

Мэр также обратил внимание на обеспечение безопасности отдыхающих, в частности, наличие спасательного поста на наиболее массовых зонах отдыха у воды.

«На остальных территориях в круглосуточном режиме должен находиться дежурный, готовый оперативно отреагировать на внештатные ситуации. Практика показала, что наличие дежурных и спасательных постов прошлым летом помогло избежать несчастных случаев», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_gotovnost_zony_otdykha_krasnyy_kust_k_letnemu_sezonu/

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