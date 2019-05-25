На улице Суворова восстанавливают просевший асфальт

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 25 мая проверил участки, на которых ведется восстановление дорог после ремонта водопроводных конструкций.

Так, на улице Суворова восстанавливают асфальт после просадки дорожного полотна.

«Мы требуем от ресурсоснабжающих организаций, чтобы при восстановлении благоустройства использовалось такое же покрытие, какое было здесь до аварийных работ. Устранять все недостатки должна та организация, которая изначально занималась дорожно-строительными работами на этом участке. Это позволит избежать различий по качеству», — подчеркнул мэр.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что дорожное покрытие после работ восстановили на улицах: Клары Цеткин, Озерной, Гоголя-Замойского, Красной-Лермонтова, Пугачева, Пушкина, Бородиной, Воровского, Ладожской, Строителей, Рахманинова, Калинина и других.