Строительный кэшбэк или как, купив квартиру, вернуть часть ее стоимости?
В Пензе 10 и 13 июня жители ряда улиц останутся без газа
«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Пензенцы боятся покосившегося автосервиса с газовой трубой, замотанной скотчем
Наши новости
На улице Суворова восстанавливают просевший асфальт
Кувайцев оценил подготовку зоны отдыха «Красный куст» к летнему сезону
Виктор Кувайцев проверил озеленение города
В Чемодановке торговали опасной колбасой
Никольчанка сядет за долги перед дочерью
В Пензенской области клещи укусили 208 детей
Пензенец пожаловался на горы мусора в центре города
«ЕР» проконтролирует решение вопросов пензенской скорой помощи
Пензенские инспекторы открыли «охоту» на пьяных водителей
Горожан шокировал Генплан. Пензенцы пытаются отстоять зеленые зоны

Разбила голову. Пензенские волонтеры спасают кошечку с серьезными травмами

25 мая в 17:59 228 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» пытаются спасти кошечку, которая получила серьезные травмы головы и мочевого пузыря.

" data-title="Разбила голову. Пензенские волонтеры спасают кошечку с серьезными травмами — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» пытаются спасти кошечку, которая получила серьезные травмы головы и мочевого пузыря.

«Кошечка либо упала с высоты, либо столкнулась с большим автомобилем. Она получила не только серьезную травму головы, но и повредила мочевой пузырь. Поэтому сейчас испытывает проблемы с мочеиспусканием.

Чтобы начать активное лечение мочевого пузыря, необходимо стабилизировать состояние кошечки, чем мы и занимаемся. После этого будем решать вопрос с внутренними органами», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «питомец» просят пензенцев помочь им в спасении малышки. О том, как это сделать, можно узнать здесь.


Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...