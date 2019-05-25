Разбила голову. Пензенские волонтеры спасают кошечку с серьезными травмами

«Кошечка либо упала с высоты, либо столкнулась с большим автомобилем. Она получила не только серьезную травму головы, но и повредила мочевой пузырь. Поэтому сейчас испытывает проблемы с мочеиспусканием.

Чтобы начать активное лечение мочевого пузыря, необходимо стабилизировать состояние кошечки, чем мы и занимаемся. После этого будем решать вопрос с внутренними органами», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «питомец» просят пензенцев помочь им в спасении малышки. О том, как это сделать, можно узнать здесь.



