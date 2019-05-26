Губернатор поздравил пензенских предпринимателей с праздником

«Значение малого и среднего бизнеса в нашей стране трудно переоценить. Именно от вас — широко образованных, энергичных и инициативных людей, обладающих прогрессивными идеями — во многом зависит успех модернизации экономики, создание высокотехнологичных производств и рентабельного сельского хозяйства», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев отметил важное социальное значение деятельности бизнесменов: то, что они формируют новые рабочие места, производят качественные товары, пополняют бюджеты всех уровней.

«Правительство области неизменно уделяет большое внимание созданию оптимальных условий для динамичного развития предпринимательства, реализации перспективных бизнес-проектов, формированию благоприятного инвестиционного климата. Эти стратегические вопросы и в дальнейшем будут в числе стратегических приоритетов. Ведь вместе мы делаем общее дело — способствуем повышению качества жизни земляков», — подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал бизнесменам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи.