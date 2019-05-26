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Пензенцы спорят о скорости участников ДТП на ул. Калинина

26 мая в 09:39 826 просмотров

Утром 26 мая на перекрестке ул. Калинина и ул. Окружной произошла авария.

О ДТП сообщил подписчик группы в соцсети. По его словам, фото с места аварии он сделал в 7.58, но машины продолжали стоять и в 8.40. На фото видно, что капот одной из машин сильно помят, насколько пострадал второй участник аварии — неизвестно.

В комментариях горожане стали гадать, с какой скоростью ехали машины, пытаясь высчитать ее по тормозному пути.

«Тормозной путь — метров 15! Похоже, не меньше сотки гнал!» — уверен пользователь Дмитрий.

Однако другие подписчики отметили, что в таком случае тормозной путь должен составлять не меньше 50 метров.

Официальных комментариев по поводу аварии нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_456260270%2Falbum-156022223_00%2Frev

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