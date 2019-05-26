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Какие дороги в Пензе перекрыли 26 мая

26 мая в 10:02 398 просмотров

26 мая в Пензе ограничили движение на дорогах из-за велопарада.

По данным пресс-службы мэрии, до 13.30 нельзя будет проехать:

— по ул. Окружной — от ул. Энгельса до ул. Карпинского;

— по дороге-дублеру ул. Окружной — от ул. Красноармейской до ул. Окружной;

— по дороге, ведущей в село Малая Валяевка — от ул. Окружной до автомобильной дороги-дублера ул. Окружной;

— по ул. Зеленодольской — от автомобильной дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной;

— по ул. Карпинского — от ул. Окружной до автомобильной дороги-дублера ул. Окружной.

Также до 13.30 ограничена стоянка машин на ул. Зеленодольской — от автомобильной дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной.


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