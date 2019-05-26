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На ул. Чкалова организуют парковку на 135 мест

26 мая в 11:14 280 просмотров

26 мая ход ремонта дороги на ул. Чкалова оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Дорогу приводят в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», напомнили в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке проводят фрезеровку асфальтобетонного полотна, демонтируют старые тротуары, проводят подготовительные работы для обустройства новых пешеходных дорожек и др.

«Нужно рассмотреть возможность занизить бортовой камень на съездах, чтобы не затруднять выезд с дворовых территорий», — отметил, оценив ход работ, Виктор Кувайцев.

Также в рамках ремонта планируется организовать парковку на 135 машиномест.

Все работы намерены завершить до 30 июля.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_remonta_dorogi_po_ulitse_chkalova/

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