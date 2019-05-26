На ул. Чкалова организуют парковку на 135 мест

Дорогу приводят в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», напомнили в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке проводят фрезеровку асфальтобетонного полотна, демонтируют старые тротуары, проводят подготовительные работы для обустройства новых пешеходных дорожек и др.

«Нужно рассмотреть возможность занизить бортовой камень на съездах, чтобы не затруднять выезд с дворовых территорий», — отметил, оценив ход работ, Виктор Кувайцев.

Также в рамках ремонта планируется организовать парковку на 135 машиномест.

Все работы намерены завершить до 30 июля.