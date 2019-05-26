В Сети появился ролик о плавающих по затопленным улицам краснодарцах

Ролик разместил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое мужчин, лежа на надувном матрасе, плывут среди машин, оказавшихся в воде.

«Вот так молодежь наша проводит время. Все плывет, и парни плывут», — пошутил автор видео.