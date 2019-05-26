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В Сети появился ролик о плавающих по затопленным улицам краснодарцах

26 мая в 12:14 234 просмотра

В Краснодаре из-за проливных дождей затопило улицы. Двое местных жителей решили воспользоваться ситуацией.

Ролик разместил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое мужчин, лежа на надувном матрасе, плывут среди машин, оказавшихся в воде.

«Вот так молодежь наша проводит время. Все плывет, и парни плывут», — пошутил автор видео.

Фотография: скриншот - http://ren.tv/novosti/2019-05-26/krasivaya-zhizn-zhiteli-krasnodara-ustroili-zaplyv-na-naduvnyh-matrasah-po

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