Белозерцев поручил обеспечить дистанционную запись на диспансеризацию
В Пензе 10 и 13 июня жители ряда улиц останутся без газа
«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Пензенцы боятся покосившегося автосервиса с газовой трубой, замотанной скотчем
Наши новости
В Пензе пройдет масштабный форум предпринимателей
Кувайцев поздравил бизнесменов Пензы с праздником
Губернатор проголосовал на праймериз «Единой России»
Губернатор поздравил пензенских предпринимателей с праздником
В «ЕР» просят увеличить финансирование программы развития сельских территорий
«МегаФон» стал лидером по числу базовых станций LTE
В «ЕР» предложили увеличить срок компенсации за целевое обучение аграриев
Константин Друзь покинул пост председателя Арбитражного суда Пензенской области
Правительство Пензенской области и провинция Аньхой будут сотрудничать
«МегаФон» обеспечил Jazz May высокосокростным интернетом

Валерий Лидин проголосовал на праймериз «Единой России»

26 мая в 11:39 220 просмотров
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Гордумы.

" data-title="Валерий Лидин проголосовал на праймериз «Единой России» — Пенза-пресс, рунет за день">

26 мая секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Гордумы.

Валерий Лидин прибыл на голосование в 8.30 на счетный участок, расположенный в средней школе № 30. К этому времени в фойе избиратели уже занимали очередь.

«В рамках предварительного голосования по отбору кандидатов в Пензенскую городскую Думу партия предоставила возможность всем кандидатам донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей. Сегодняшнему дню предварительного голосования предшествовала серьезная, ответственная работа. Было организовано 25 встреч участников предварительного голосования с избирателями.

На телеканале «Экспресс» были организованы дебаты, которые транслировались в прямом эфире. Также можно было смотреть дебаты на странице в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube. Всего прошло 48 туров дебатов. Участники представили свои программы развития города Пензы, высказали свои предложения по вопросам развития системы образования, сферы ЖКХ, городской среды, здравоохранения, экономики в целом и промышленных предприятий», — отметил он.

Напомним, участки для голосования работают до восьми вечера. Валерий Лидин добавил, что пензенцы проявляют активность.

Выборы депутатов в Пензенскую городскую Думы состоятся 8 сентября.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/5/26/valerij-lidin-prinyal-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-edinoj-rossii/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...