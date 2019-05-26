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Пензячка встретила на Ласточке косулю. ФОТО

26 мая в 12:46 248 просмотров
, она увидела косулю.

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Утром 26 мая жительницу Пензы ждала неожиданная встреча. Выгуливая собаку на Ласточкиных горах, она увидела косулю.

О встрече женщина сообщила в соцсети.

«Фото, конечно, кошмар, но с трясущимися руками от восторга держать телефон и собаку было проблематично», — отметила она.

Корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» пензячка пояснила, что сама она впервые увидела косулю на Ласточке, а вот ее подруга уже встречала животное.

Однако автора беспокоит, что если Ласточка станет очень посещаемым местом, то живность разбежится.

Напомним, в Пензе активисты обсуждают варианты благоустройства этого места. Об этом можно прочитать здесь.

Фотография: фото местной жительницы

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