Губернатор проголосовал на праймериз «Единой России»

«Партия хочет определиться, кого из кандидатов выдвинуть на выборы в Пензенскую городскую думу в сентябре этого года. […] Депутаты будут отстаивать интересы своих избирателей, поэтому очень важно, чтобы партия не ошиблась при выдвижении и выбрала достойных кандидатов», — отметил Иван Белозерцев.

В пресс-центре облправительства напомнили, что в Пензе работают 50 участков, на которых идет рейтинговое голосование за 163 кандидата, представляющих партию «Единая Россия».