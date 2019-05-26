Губернатор проголосовал на праймериз «Единой России»

«Партия хочет определиться, кого из кандидатов выдвинуть на выборы в Пензенскую городскую думу в сентябре этого года. […] Депутаты будут отстаивать интересы своих избирателей, поэтому очень важно, чтобы партия не ошиблась при выдвижении и выбрала достойных кандидатов», — отметил Иван Белозерцев.
В пресс-центре облправительства напомнили, что в Пензе работают 50 участков, на которых идет рейтинговое голосование за 163 кандидата, представляющих партию «Единая Россия».
Принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов для выдвижения кандидатами в депутаты Пензенской гордумы от «Единой России». Среди них представители разных сфер -педагоги, предприниматели, руководители, пенсионеры, молодежь. Люди с активной гражданской позицией pic.twitter.com/ND9iiVyHj3— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 мая 2019 г.