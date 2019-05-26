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Губернатор проголосовал на праймериз «Единой России»

26 мая в 11:10 242 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проголосовал на праймериз 26 мая.

«Партия хочет определиться, кого из кандидатов выдвинуть на выборы в Пензенскую городскую думу в сентябре этого года. […] Депутаты будут отстаивать интересы своих избирателей, поэтому очень важно, чтобы партия не ошиблась при выдвижении и выбрала достойных кандидатов», — отметил Иван Белозерцев.

В пресс-центре облправительства напомнили, что в Пензе работают 50 участков, на которых идет рейтинговое голосование за 163 кандидата, представляющих партию «Единая Россия».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/160856/

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