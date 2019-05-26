Кувайцев поздравил бизнесменов Пензы с праздником

«Быть предпринимателем — особый труд. Вы умеете достигать успехов в непростых условиях в таком сложном деле, потому что сочетаете способности с упорным трудом.

Уровень жизни населения нашего города во многом зависит от качества вашей работы. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете горожан всеми видами промышленных и продовольственных товаров.

Отыскать и прочно занять свою позицию в экономике города — это талант и — в то же время — колоссальный труд, достойный поддержки и уважения.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо родного города!» — говорится в поздравлении.