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Кувайцев поздравил бизнесменов Пензы с праздником

26 мая в 13:21 250 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Быть предпринимателем — особый труд. Вы умеете достигать успехов в непростых условиях в таком сложном деле, потому что сочетаете способности с упорным трудом.

Уровень жизни населения нашего города во многом зависит от качества вашей работы. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете горожан всеми видами промышленных и продовольственных товаров.

Отыскать и прочно занять свою позицию в экономике города — это талант и — в то же время — колоссальный труд, достойный поддержки и уважения.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо родного города!» — говорится в поздравлении.


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