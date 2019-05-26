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Госавтоинспекторы предупреждают пензенцев о ловушке (видео)

26 мая в 13:56 272 просмотра
, в последнее время участились случаи, когда около МРЭО ГИБДД неизвестные предлагают гражданам свои услуги по оформлению документов и берут за это деньги. При этом правильность заполнения бланков они не гарантируют.

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Не надо платить за советы. По данным пензенской Госавтоинспекции, в последнее время участились случаи, когда около МРЭО ГИБДД неизвестные предлагают гражданам свои услуги по оформлению документов и берут за это деньги. При этом правильность заполнения бланков они не гарантируют.

«Данные лица не имеют отношения к деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений. Настоятельно рекомендуем гражданам по всем вопросам, касающимся деятельности данных подразделений, обращаться только к сотрудникам МРЭО. Консультации по вопросам регистрации транспортного средства, получения и замены водительских удостоверений осуществляются сотрудниками МРЭО ГИБДД бесплатно», — подчеркнул заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Также сотрудники ГИБДД напоминают, что вся необходимая информация и образцы для заполнения бланков имеются в свободном доступе. Кроме того, зарегистрировать автомобиль или заменить права можно с 30-типроцентной скидкой — для этого нужно воспользоваться порталом госуслуг, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставленном телеканалом «Экспресс».


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