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Мэр Пензы призвал жителей не мусорить на набережной

26 мая в 14:37 226 просмотров

26 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по реконструкции набережной Суры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к сегодняшнему дню подрядчик выполнил разводку инженерных коммуникаций, сейчас готовит основание под устройство плитки верхней прогулочной зоны.

«Продолжайте работы в ускоренном режиме. Реконструкция набережной должна быть закончена точно в срок», — сказал Виктор Кувайцев.

Однако градоначальник обратил внимание на разбросанный мусор и отметил, что надо соблюдать чистоту на объекте.

«Мы стараемся делать наш город комфортнее и современнее. Поддерживать чистоту и бережно относится к имуществу — в наших с вами силах», — обратился к горожанам он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_naberezhnuyu_reki_sury3/

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