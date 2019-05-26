Мэр Пензы призвал жителей не мусорить на набережной

Как сообщает пресс-служба мэрии, к сегодняшнему дню подрядчик выполнил разводку инженерных коммуникаций, сейчас готовит основание под устройство плитки верхней прогулочной зоны.

«Продолжайте работы в ускоренном режиме. Реконструкция набережной должна быть закончена точно в срок», — сказал Виктор Кувайцев.

Однако градоначальник обратил внимание на разбросанный мусор и отметил, что надо соблюдать чистоту на объекте.

«Мы стараемся делать наш город комфортнее и современнее. Поддерживать чистоту и бережно относится к имуществу — в наших с вами силах», — обратился к горожанам он.