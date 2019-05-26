Белозерцев: Нужно воспринимать инвалидов как равных, но учитывать их возможности

По данным пресс-центра облправительства, традиционно в фестивале принимают участие коллективы детских домов-интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров из Московской, Тверской, Кировской, Калужской, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Свердловской, Псковской, Пензенской областей. В этом году в Пензу приехали более 250 участников.

«Нужно воспринимать инвалидов как равных, но учитывать их возможности. Нужно создавать инвалидам доступную среду, чтобы они были адаптированы к жизни. Президент РФ совсем недавно обратил на это особое внимание и сказал о том, что зрелость общества определяется отношением к инвалидам. Это очень важное и очень нужное направление. Инвалиды должны иметь возможность для самореализации, для творчества и работы», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что «Пасхальная радость» — это прекрасная возможность обменяться лучшими идеями и практиками в сфере работы с молодыми людьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья.

Напомним, фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодых людей с инвалидностью через социокультурную реабилитацию, популяризацию идей добровольчества, создание доступной среды и др.