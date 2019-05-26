В Пензе выбирают, каким будет памятник Василию Глазунову (видео)

Первый командующий воздушно-десантными войсками будет увековечен в камне. В Пензе появится памятник Василию Глазунову, который возглавлял этот род войск с августа 1941 года до июня 1943-го. Для того, чтобы определить, каким будет мемориал, ветеранские организации Пензы провели конкурс, на который художники могли присылать свои работы.

Их называют крылатой пехотой. Не раз они решали исход самых тяжелых сражений. Воздушно-десантные войска стали важной частью армии нашего государства еще в годы Великой Отечественной войны. И тогда руководил ими наш земляк, Василий Афанасьевич Глазунов. Не так давно его именем была названа одна из улиц города. А скоро в Пензе должен появиться и первый памятник знаменитому земляку. С такой инициативой выступили ветеранские организации.

«В дальнейшем было представлено предложение в областную архитектуру по месту, где можно расположить этот памятник. И городская администрация представила пять мест по расположению памятника. Одно из этих мест — это пересечение улицы 60 лет Победы и проспекта Строителей», — отметил заместитель председателя ветеранской организации «Росичи» Олег Загуменов.

Для того, чтобы определиться с тем, как должен выглядеть монумент первому командующему воздушно-десантными войсками, в начале марта был объявлен конкурс. Организаторы предъявили ряд требований к работам. Так, памятник не должен быть бюстом. По мнению ветеранов, боевого генерала необходимо изображать в полный рост. Всего на конкурс пришло 15 работ. Из них в финальный раунд прошли три. Однако в каждой из них есть элементы, требующие доработки.

«Статичная скульптура, как правило, сложна тем, что она смотрится только фасадно. Есть интересное решение с самолетом. Он работает, как стела», — пояснил заслуженный художник России Валерий Кузнецов.

Как отмечают организаторы, теперь их ждут встречи с каждым из скульпторов чьи работы прошли в финал. После того, как будут внесены все коррективы в существующие проекты, один из них будет выбран как итоговый проект, после чего начнется работа над самим монументом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».