В Пензе выбирают, каким будет памятник Василию Глазунову (видео)

Их называют крылатой пехотой. Не раз они решали исход самых тяжелых сражений. Воздушно-десантные войска стали важной частью армии нашего государства еще в годы Великой Отечественной войны. И тогда руководил ими наш земляк, Василий Афанасьевич Глазунов. Не так давно его именем была названа одна из улиц города. А скоро в Пензе должен появиться и первый памятник знаменитому земляку. С такой инициативой выступили ветеранские организации.
«В дальнейшем было представлено предложение в областную архитектуру по месту, где можно расположить этот памятник. И городская администрация представила пять мест по расположению памятника. Одно из этих мест — это пересечение улицы 60 лет Победы и проспекта Строителей», — отметил заместитель председателя ветеранской организации «Росичи» Олег Загуменов.
Для того, чтобы определиться с тем, как должен выглядеть монумент первому командующему воздушно-десантными войсками, в начале марта был объявлен конкурс. Организаторы предъявили ряд требований к работам. Так, памятник не должен быть бюстом. По мнению ветеранов, боевого генерала необходимо изображать в полный рост. Всего на конкурс пришло 15 работ. Из них в финальный раунд прошли три. Однако в каждой из них есть элементы, требующие доработки.
«Статичная скульптура, как правило, сложна тем, что она смотрится только фасадно. Есть интересное решение с самолетом. Он работает, как стела», — пояснил заслуженный художник России Валерий Кузнецов.
Как отмечают организаторы, теперь их ждут встречи с каждым из скульпторов чьи работы прошли в финал. После того, как будут внесены все коррективы в существующие проекты, один из них будет выбран как итоговый проект, после чего начнется работа над самим монументом, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».