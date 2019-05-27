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Пензенским выпускникам с высокими баллами за ЕГЭ предложат преференции

27 мая в 10:36 328 просмотров
, получивших высокие баллы по результатам сдачи ЕГЭ.

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В Пензенской области будет организована системная работа по увеличению числа поступающих в вузы региона, получивших высокие баллы по результатам сдачи ЕГЭ.

Соответствующее поручение зампреду Олегу Ягову совместно с ректорами пензенских университетов дал губернатор Иван Белозерцев.

«В прошлом году ректор лично говорил со стобалльником, который хотел уехать в Москву, парень остался. Надо беседовать, выезжать в школы, рассказывать о вузах. У ребят должны быть преференции. Давайте вместе продумаем систему доплат к стипендии, можно сэкономить два миллиона, но потерять 100 детей, которые поступят в вузы за пределы региона. Нужно биться за свою молодежь, может быть, закрепить за ними с первого курса наставников с будущих предприятий, муниципалитетов», — подчеркнул глава региона.

Он поручил организовать работу в течение 10 дней.

Также в ходе оперативного совещания министр образования Александр Воронков сообщил о том, что регион готов к сдаче ЕГЭ: проверку Пензенская область прошла без сбоев, экзамен будут сдавать 5649 человек. Иван Белозерцев призвал привлекать психологов к работе с ребятами, сдающими ЕГЭ, ведь для детей это серьезный стресс.

«Могут быть разные ситуации — например, если дети проносили телефон и их лишали права сдать экзамен. Для ребенка это огромный стресс. Надо выстроить систему таким образом, чтобы, если такие случаи все-таки будут, ребенка не должны потерять. Привлекайте психологов, обстановка должна быть доброжелательной. Надо соблюдать все нормы закона, но к ребенку относиться доброжелательно. Это задача номер один», — призвал губернатор.


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