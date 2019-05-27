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Белозерцев призвал не допустить гибели людей на водоемах

27 мая в 10:22 196 просмотров
, а это привлечет больше людей к водоемам. Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона отметил, что в связи с этим нужно постоянно проверять зоны отдыха на наличие детей без присмотра и пьяных.

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В Пензенской области устанавливается жаркая погода, а это привлечет больше людей к водоемам. Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона отметил, что в связи с этим нужно постоянно проверять зоны отдыха на наличие детей без присмотра и пьяных.

«Этим мы можем сохранить жизни людей», — сказал он.

Иван Белозерцев напомнил, что летом 2018 года на водоемах погибло 26 человек, утонувшие были в состоянии алкогольного опьянения, а дети — без сопровождения родителей.

«Задача взрослых — исключить эти случаи. Все думают, что в нашей семье ребенок не полезет в воду, нас это не коснется. Надо еще раз обратить внимание на безопасность отдыха детей через СМИ, беседовать с родителями», — подчеркнул он.

Губернатор поручил министру физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому предоставить ему отчет по реализации проекта по обучению детей плаванию.

«Глав тех муниципалитетов, которые предоставляют дутые цифры, будем освобождать от должности», — заявил он.

Начальнику управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области Михаилу Панюхину Иван Белозерцев поручил до 30 мая доложить о подготовке мест отдыха и списки по водоемам о закреплении дежурных на три месяца.

«Организуйте проверку. В прошлом году в Кузнецком районе подошли к этой работе формально, и там утонул человек», — подытожил глава региона.

Рейтинг от ИА «Пенза-Пресс» по самым комфортным пензенским зонам отдыха вы можете посмотреть здесь.


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