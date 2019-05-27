Белозерцев снял Муругова с должности после инцидента с пьяной ездой

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании 27 мая.

«Обращаю внимание на соблюдение этики поведения госслужащего. Муругов был в отпуске, сел за руль пьяным. Не знаю, сколько он там выпил. Сел за руль личного автомобиля, был остановлен, составили протокол. Возглавлял управление общественной безопасности Пензенской области. Видя, что у нас много проблем, связанных с гибелью людей на дорогах, по разным причинам - нарушение ПДД, превышение скоростного режима, в том числе — в состоянии алкогольного опьянения. […] Решение суда о лишении прав есть, насколько я знаю. По работе у меня к вам не было серьезных вопросов, я даже вам грамоту вручал. Но вы не можете занимать данную должность в связи с такими нарушениями, поэтому будете освобождены от нее», — подчеркнул он.

Глава региона упомянул и о другом неприятном инциденте с участием одного из пензенских экс-чиновников.

«В отпуск поехал начальник, водочку выпил — и по девкам. Уголовное дело [возбудили]. Разберутся, что там было. Госслужащий, находясь в отпуске, должен помнить о своей должности, соблюдать российское законодательство. Ты можешь на работе быть лучшим, за это тебе спасибо. Но если ты нарушаешь… Мы с вами должны показывать пример, поэтому обращаю внимание министров, зампредов правительства на это», — отметил Иван Белозерцев.

Также он дал поручение проанализировать работу служебного автотранспорта в 2019 году на предмет использования их госслужащими.