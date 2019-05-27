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Белозерцев поручил проанализировать взаимодействие бизнеса и власти

27 мая в 10:39 224 просмотра
, которые пройдут в регионе на этой неделе.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании 27 мая рассказал о трех крупных мероприятиях, которые пройдут в регионе на этой неделе.

Одним из значимых событий станет традиционный региональный форум предпринимателей (16+), который соберет десятки спикеров на пяти дискуссионных площадках.

«Важнейший вопрос — взаимодействие бизнеса и власти. Прошу [Андрея] Лузгина [первый зампред правительства региона] и уполномоченного по правам предпринимателей [Карима Кузахметова] обратить внимание на это. У нас есть проблемы в этой сфере. Есть руководители муниципалитетов, которые перестраховываются, притормаживают, затягивают решения по разрешению на строительство. Все эти вопросы должны быть проанализированы, отчеты — лежать у меня на столе. Будем работать активнее, менять стиль — будут результаты, поступления в бюджет», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что у Пензенской области — неплохие показатели развития малого и среднего бизнеса, но их можно еще улучшить.

Еще одно важное событие — прибытие в Пензу делегации из Ставропольского края на открытие новой производственной площадки одной из компаний.

«[Андрей] Бурлаков [министр сельского хозяйства региона], подготовьте информацию о том, какая поддержка оказывается пензенским аграриям, информацию по всем проблемным землям. Надо решить все вопросы в интересах наших жителей», — поручил Иван Белозерцев.

Также 30 мая в Пензе стартует межрегиональный форум «InnoMed-2019"(18+). Мероприятие пройдет в два дня в пензенском технопарке «Рамеев». Темой форума станут «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение». Спикеры обсудят вопросы развития фармацевтической и медицинской промышленности, правового регулирования в сфере охраны здоровья граждан страны, регулирования рынка медицинских изделий и другие актуальные вопросы.


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