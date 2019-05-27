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Пензенцев предупредили о гигантской пробке в сторону села Кижеватово

27 мая в 10:40 268 просмотров

Жителей Пензенской области в Сети предупредили об огромном заторе на трассе М-5 «Урал».

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию машин, которые застряли в пробке.

«Затор начинается неподалеку от села Кижеватово. Все едут по обочине, размесили ее в хлам после вчерашнего дождя. Полчаса стоял на месте на маленьком участке», — рассказал автор поста.

Напомним, ранее в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщали, что пробки на трассе образуются из-за того, что специалисты ремонтируют участок на 650 километре в селе Чемодановка. В этом месте в настоящее время организовано реверсивное движение.

Всего дорожники отремонтируют 12 км трассы — с 645 по 657 километры. Скорость движения машин в местах работ ограничена до 40 км/ч.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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