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На пл. Ленина пензенцы смогут проверить основные показатели здоровья

27 мая в 10:48 382 просмотра
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Пензенская область присоединится ко Всемирному дню без табака (0+).

Так, 30 мая на площади Ленина в Пензе будут работать специалисты центра медицинской профилактики, наркологической больницы и врачебно-физкультурного диспансера. С 11.00 до 14.00 любой желающий сможет узнать индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, степень физической активности, а также пройти обследование на смокелайзере и пульсоксиметре. Приборы позволяют определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и степень насыщения крови кислородом, сообщили в пресс-центре облправительства.

Впервые для пензенцев здесь будет работать демонстрационная площадка, посетители которой смогут наглядно убедиться в пагубном воздействии табака на организм человека.

Кроме того, пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдыхаемом воздухе и получить индивидуальную консультацию по отказу от курения можно будет в кабинетах и отделениях медицинской профилактики районных и межрайонных больниц.


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