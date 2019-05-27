Стелы на въезде в районы Пензенской области оперативно приведут в порядок

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений по обращениям, которые поступили ему от жителей региона в соцсетях.

Глава региона отметил, что общение чиновников с жителями в Сети - очень эффективно.

«Раньше я недооценивал важность соцсетей. Думал, что личная встреча — лучше, и, наверное, это так, но не все могут прийти к губернатору. Благодаря интернету есть возможность задать вопросы. Надо, чтобы все главы муниципалитетов, министры, зампреды завели страницы в соцсетях и общались с жителями, если нет возможности решить проблему, то нужно объяснить, почему», — подчеркнул он.

Так, жительница Тамалинского района сообщила о продаже суррогата в селе Каменке. Иван Белозерцев поручил организовать проверку и провести совещание, чтобы активизировать работу по борьбе с нелегальным алкоголем.

Другой житель поинтересовался у губернатора, почему не приводят в порядок стелы на въезде в районы.

«Правильно спрашивает. Это лицо района, что, сложно привести стелы в порядок? [Николай] Симонов [председатель правительства региона], [Михаил] Панюхин [начальник УЖКХ и ГЗН], все стелы в регионе должны быть приведены в порядок, должны быть фотографии результатов. Даю 10 дней на эту работу», — поручил глава региона.

Жители «Чистых прудов» в соцсетях пожаловались Ивану Белозерцеву на то, что им тяжело проехать к своим домам. Губернатор поручил главе минстроя Александру Гришаеву, министру промышленности Михаилу Торгашину и другим чиновникам выехать на место и решить вопрос с расширением дороги.