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Губернатор раскритиковал работу по благоустройству в Пензе

27 мая в 11:30 374 просмотра
, что недоволен работой по благоустройству улиц Пензы.

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Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании 27 мая сообщил о том, что недоволен работой по благоустройству улиц Пензы.

Он отметил, что, несмотря на то, что в городе приводят в порядок крупные объекты — набережную, площадь Ленина и Соборную площадь, но общий вид Пензы портят мелочи, которым не уделяют должного внимания.

«Ржавые опоры фонарей, там столб наклонился — по мелочам собирается отношение к благоустройству и в целом вид портится. [Дмитрий] Семенов [зампред правительства], вы будете заниматься, помогать городу? Там, где деньги выделены, занимаются, а почему собственники ничего не делают? Почему подсветкой не занимаются, фасадами? Дома сносят, но остается мусор. Должна быть ровная площадка», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что проблемы есть и в районах — например, свалки в селе Каменка. Он призвал обратить на это внимание регоператорам, местной власти и кураторам.

«Регоператоры жалуются на сложности. Если не справляются, тогда пусть уйдут в сторону», — предложил Иван Белозерцев.


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