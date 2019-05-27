Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов

На то, чтобы сохранить каждую беременность, в Пензенской области бросают все силы. В регионе созданы межведомственные группы, они готовы в случае необходимости помочь будущей маме. Но достаточно ли этого, если главным мотивом является «не хочу иметь детей»? Как работают с пензячками в областной женской консультации — в материале ИА «Пенза-Пресс».

«Женщины не всегда понимают, что такое аборт. К сожалению, у многих очень легкое отношение к этому — как пойти и вырвать зуб. Некоторые думают, что эмбрион — это просто сгусток крови, который ничего не чувствует и поэтому ничего страшного не произойдет, если его удалить из организма. Поэтому, в первую очередь, важно донести до женщины, что это не так», — отметила медицинский психолог Екатерина Филиппова.





Для этого пензенские медики используют не только силу слова, но и наглядные материалы, их в кабинете медико-социальной помощи достаточно: брошюры и буклеты, книги и плакаты — все это призвано помочь женщине понять, что беременность и дети — это счастье.

«У нас есть даже макеты эмбрионов, мы с помощью них показываем, что это хоть и совсем маленький, но человек, у него бьется сердце. У многих в этот момент начинает меняться отношение к ситуации, появляются слезы.

Надо создать уют, дать раскрыться женщине. Очень хорошо работает куклотерапия, когда женщина разыгрывает историю, ей проще представить себя в роли мамы. Хорошо работают метафорические карты, арт-терапия. Не каждая может сказать, что ее тревожит, сидит и плачет, а когда начинает рисовать, лепить, проблема становится явной.





Если женщина боится беременности, хорошо работают фотографии детей, мы листаем альбом со снимками малышей. Ни одну женщину они не оставляют равнодушной. Мы показываем, что это не страшно, что это великое счастье, да, оно сопряжено с трудностями, но оно того стоит», — отметила она.

Важный этап в работе — пробуждение материнских чувств. Здесь, отмечают специалисты, легче работать с теми, у кого уже есть дети.

«Мы обращаемся к воспоминаниям о прежних беременностях. Мы спрашиваем, пожалела ли она хоть раз, что родились первые малыши? Ведь эта новая жизнь ничем не хуже, этот ребенок тоже имеет право на жизнь. Важно сформировать у женщины положительный образ будущего, рассказать, что, когда родится ребенок, ее жизнь изменится в лучшую сторону», — рассказала психолог.

По словам Екатерины Филипповой, в таких беседах выходят на поверхность истинные причины решения прервать беременность. Часто это финансовая неустроенность.

«Часто женщины говорят, что у них уже есть дети и еще одного они не потянут. Здесь очень помогает подключение смежных специалистов, когда ей дают ресурсы для того, чтобы ребенка оставить, когда она понимает, что не все плохо. Работаем с ее окружением, выясняем, на кого будущая мама может положиться», — пояснила она.





Однако одной беседы бывает недостаточно. Женщине надо время, чтобы осознать информацию. После этого ее приглашают на повторную консультацию. Все эти встречи укладывают в «неделю тишины» [время, которое дается на обдумывание решения о прерывании беременности].

«Еще надо понимать, что, помимо физических последствий, есть такая вещь, как постабортный синдром [сочетание психических симптомов и заболеваний, которые могут проявляться вследствие аборта; это касается, прежде всего, женщин, сделавших аборт, а также мужчин и врачей, которые принимали участие в нем]. Часто осознание произошедшего приходит после прерывания беременности, женщины начинают ходить в церкви, ставить свечки нерожденным детям. По сути, аборт — это крест, который женщина потом несет всю жизнь. И задача — не в том, чтобы каждую отговорить, а в том, чтобы помочь принять правильное решение, с которым ей потом надо будет жить», — отметила Екатерина Филиппова.

Кроме работы с каждой женщиной, которая пришла прерывать беременность, в регионе регулярно проводят акции, которые призваны привлечь внимание к этой проблеме.

«В последний день каждого квартала мы проводим акцию «Борьба с абортами». Сейчас снимаем цикл фильмов, где показываем проблему глазами нерожденных детей. Думаем, это даст очень сильный эффект», — рассказала замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.





И результат этой работы заметен. Процент сохраненных беременностей в регионе вырос до 22% [индикатив по РФ — 15%]. За этими цифрами — 384 сохраненных жизни с начала 2019 года. 43 ребенка будут жить благодаря работе межведомственных групп, которые были созданы во всех муниципальных образованиях по инициативе губернатора в 2018 году.

«С 1 января по 25 апреля к членам рабочих групп муниципальных образований обратились 102 женщины, принявшие решение прервать беременность. Основные вопросы, которые рассматривались: низкая материальная обеспеченность, отсутствие постоянного заработка, жилищные вопросы, вредные привычки мужа, устройство старшего ребенка в детский сад. В результате межведомственного взаимодействия решили сохранить беременность 43 женщины», — отметили в минздраве.

То, что в Пензенском регионе борются за сохранение каждой беременности, отмечает и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала об этой работе специалистам из других регионов, и в Пензу уже нанесли первый визит коллеги из Удмуртской Республики.

«У вас есть то, чего нет у нас, например, хорошо налажено взаимодействие с благотворительными фондами, с некоммерческими организациями. Хотим посмотреть, познакомиться, наладить сотрудничество и успешней работать у нас в республике», — рассказала уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева.