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Приговоренные к смерти. Пензенец спас крошечных котят от усыпления

27 мая в 11:40 1942 просмотра
«Рука помощи бездомным животным».

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В пензенскую ветклинику принесли трех крошечных котят на усыпление. Врач не смог сделать этого и отдал малышей сотрудникам фонда «Рука помощи бездомным животным».

«Как это быть приговоренным к смерти? Как это не иметь даже возможности крикнуть: «Не делай этого»? Как в последний раз сделать последний вдох, прежде чем заснуть навсегда?

Сегодня этих малышней привезли на усыпление. Но наш врач не смог этого сделать, оставив крошек в клинике. Котята переболели герпесом, именно поэтому у них такие глазки. У нас в центре — целая комната тех, кто справился с ринотрахеитом, кому повезло пережить этот недуг не на улице, а в наших стенах. Мы решили забрать малышей себе, потому что они уже пережили то, чем мы всегда боимся заразить котят. Есть выражение, что «экономика должна быть экономной», так вот у нас есть свой слоган: гуманность должна быть гуманной, иногда лучше не взять животное, чем подвергнуть его смертельному риску», — рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «Питомец» предложили пензенцам придумать имена для необычных малышей, они попросили выбирать самые креативные и необычные прозвища. Помимо этого, они просят помочь с содержанием и лечением пушистых крошек, о том, как это сделать, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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