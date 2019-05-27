Лидин рассказал Медведеву о ходе ПГ «Единой России» в Пензе

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с руководителями региональных отделений партии. Они проинформировали председателя партии о ходе единого дня предварительного голосования.

Секретарь пензенского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин отметил, что предварительное голосование (ПГ) в областном центре прошло на высоком организационном уровне и с хорошей явкой.

«Около 40 тысяч жителей Пензы приняли участие в ПГ, это почти на 2% выше, чем в 2016 году», — подчеркнул он.

По словам Валерия Лидина, это стало возможным благодаря слаженной работе регионального оргкомитета: от приема документов, проведения обучающих семинаров с участниками ПГ и до проведения дебатов и встреч с избирателями.

«Мы провели 48 раундов дебатов в прямом эфире, где кандидаты могли высказать свои предложения по реализации тех наказов, которые давали избиратели города. Мы подключили к этой работе общественную приемную, организовали выездные приемы во всех 35 избирательных округах Пензы», — сказал он.

По его мнению, самое главное в этой избирательной кампании — активное участие молодежи.

«У нас из 163 участников ПГ — 81, то есть почти 50%, — это молодые люди до 35 лет», — сказал он, добавив, что большой вклад в привлечение молодежи внес кадровый проект партии «ПолитСтартап».