Проект МегаФона и ESforce Holding -победитель Effie Russia Awards-2019

Оргкомитет Effie Russia, премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России — Effie Russia Awards, — признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство».

МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018-м, когда стал партнером ESforce Holding Ltd — одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и одного из лидеров компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с 24%, у ближайшего конкурента — 5%. Чтобы достичь успеха, маркетинговая команда МегаФона задействовала все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержку темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. В итоге мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

«В России киберспорт становится все популярнее — активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставил цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя», — отметила директор по бренд-коммуникациям МегаФона Снежана Черногорцева.

Кроме «бронзы» в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации) МегаФон получил еще три награды Effie Russia Awards: «золото» — за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку МегаФон ТВ), «серебро» — за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и «бронзу» — за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

Из-за активации «Чемпионы наших сердец» и эффективному продвижению «МегаФон ТВ», количество посещений сайта проекта и компании выросло на 50%, а количество регистраций в «МегаФон ТВ» — в два раза.

Благодаря сразу четырем победам, бренд МегаФона стал самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех участвоваших в рейтинге брендов.