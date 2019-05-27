Губернатор поручил поощрить призеров чемпионата «Молодые профессионалы»

В Пензе во время оперативного совещания в правительстве 27 мая обсудили итоги выступлений представителей региона на всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы».

Чемпионат проходил в Казани. Пензенскую область представляли как студенты до 25 лет, так и старшее поколение — 50+.

«Выступления были успешными, мы ждали положительных результатов, готовились. Третье место заняла Кристина Косулина — кондитерское дело. И два медальона завоевали: Жанна Шохина — дошкольное воспитание и Артем Юнин — управление железнодорожным транспортом», — сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Он добавил, что Пензенская область по итогам чемпионата вышла на 23 место в стране, в прошлом году представители региона были на строчке № 40.

«Надо входить в тройку лучших в Российской Федерации. Подвижки хорошие, в течение года занимались подготовкой, но все же, этого недостаточно. Надо проанализировать положение дел в данной сфере, с участниками пообщаться на эту тему, выяснить, где мы не дорабатываем, учесть при подготовке к следующему конкурсу», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев поручил поощрить призеров чемпионата «Молодые профессионалы», а также учебные заведения, на базе которых проводится подготовка конкурсантов, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Глава области также поздравил ребят в своем Twitter-аккаунте.